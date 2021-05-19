Мигранты из Киргизии и Таджикистана устроили массовую драку в московском кафе

Москва, 19 мая. Массовая драка произошла между уроженцами Киргизии и Таджикистана на юго-западе столицы, шесть человек госпитализированы, передает пресс-служба ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел на проспекте Вернадского. Девятерых участников потасовки доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Двух человек уже привлекли к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. Еще семерых — за мелкое хулиганство.

По данному факту полицейские проводят проверку, сообщало РИАМО. Предположительно, в массовой драке принимали участие 15 мигрантов. Вероятно, конфликт вспыхнул на фоне личной неприязни и носит бытовой характер.