Сотрудников ФБК массово вызывают на допросы по делу Навального

Москва, 19 мая. Около 70 работников ФБК1 (признан в РФ иноагентом) получили повестки, в которых их вызвали на беседу к правоохранителям.

Мероприятия касаются уголовного дела, которое СКР возбудил по статье 159 УК РФ. Согласно версии следствия, Навальный как фактический руководитель ряда некоммерческих организаций потратил на свои личные нужды более 356 млн рублей из средств, собранных в качестве пожертвований с физических лиц. Общая сумма взносов составила 588 млн рублей. Похищенные деньги блогер потратил на приобретение имущества, материальных ценностей и оплату расходов.

Директор ФБК (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) Иван Жданов написал на своих страницах в соцсетях, что СК вызывает его на допрос в качестве свидетеля.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.