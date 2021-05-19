В Москве задержали «грузинского Халка» по обвинению в мошенничестве

Москва, 19 мая. В столице задержали мастера спорта международного класса по пауэрлифтингу Сабу Д. по обвинению в мошенничестве.

Мужчина втерся в доверие жительницы Подмосковья, пообещав помощь в трудоустройстве в отдел кадров ФСБ. Девушка перевела ему 50 тысяч рублей, после чего «грузинский Халк» скрылся, не выполнив обещание.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мошенника в одном из московских кафе. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В Ленобласти мошенники заставили медбрата набрать кредиты на 3 млн рублей, сообщал ФАН. Неизвестный человек вошел к заявителю в доверие и вынудил его взять семь потребительских кредитов в разных банках.