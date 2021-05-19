Пеликанов после зимовки переселили на «Болото» в Московском зоопарке

Москва, 19 мая. В зоопарке столицы розовый и кудрявые пеликаны переселились к пруду на новой территории, это место исторически называется «Болото».

В холодное время года птицы делили вольер вместе со своими привычными соседями — бакланами. В павильоне «Бабочки тропиков» птицы вместе ели рыбу и выхаживали потомство, пишет РИАМО. Пернатых кормят дважды в день. Кудрявые пеликаны предпочитают есть салаку, а розовые — карпов.

Летом крупные птицы больше всего любят сидеть на острове в центре водоема, заметили сотрудники зоопарка. Пеликаны могут находиться на пруду до глубокой осени, пока вода не начнет покрываться ледяной коркой. В природе эти птицы гнездятся небольшими колониями, вот и в неволе розовые пеликаны предпочитают селиться вместе с кудрявыми.

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