Москвичи смогут посетить ранее закрытые исторические памятники архитектуры

Москва, 19 мая. Традиционные Дни исторического и культурного наследия в Москве пройдут уже в 21-й раз. Свои двери откроют закрытые для свободного посещения здания.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об особенностях проведения Дней исторического и культурного наследия. В этот период жители и гости российской столицы смогут посетить памятники архитектуры, закрытые для посещения в обычное время. К ним, в частности, относятся здания посольств, сообщается на официальном сайте градоначальника.

Впервые свои двери для всех желающих откроет городская усадьба Г.А. Каратаевой — И.В. Морозова. Она расположена в Леонтьевском переулке. Это здание имеет большое значение для истории России: именно отсюда немецкий посол фон Шуленбург повез ноту об объявлении войны Советскому Союзу. После окончания войны в здании находились посольства ГДР и Кубы.

Москвичи также могут посетить Ботанический сад МГУ имени М.В. Ломоносова. Как сообщает издание «Ридус», внимание жителей столицы привлекла цветущая сакура. Любители старины могут отправиться в Подмосковье: там расположилась старинная церковь Святителя Николая, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов призвал создать государственный фонд, способствующий сохранению исторических объектов. При этом он будет работать не только в Северной столице, но и в других регионах страны.