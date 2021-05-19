Суд по делу бойца ММА Макса Топора состоится 29 мая

Москва, 19 мая. Повторный суд над российским бойцом ММА Максимом Щербаковым, более известным как Макс Топор, пройдет 29 мая. Адвокаты намерены попросить прекращения уголовного дела.

Ранее Макс Топор был приговорен к двум годам колонии-поселения за драку, произошедшую год назад. По его словам, он защищал двух девушек, к которым приставали мужчины. Один из избитых спортсменом получил травмы средней тяжести. Так как у Щербакова фактически не было защиты, он получил максимальный срок.

Позже фигурант нанял адвоката Андрея Алешкина. Дело просили пересмотреть. Защита направила жалобу на халатность сотрудников. Алешкин подчеркнул, что хочет переквалифицировать дело на часть первую, так как это не тяжкая статья.

«Там до года привлечения к ответственности, а год с момента драки уже прошел», — говорил юрист.

Ранее в интернете появилось видео, на котором полиция якобы задержала Щербакова за наркотики. Как выяснил ФАН, это оказалось постановкой.