Московские власти утвердили предмет охраны церкви Николы Чудотворца

Москва, 19 мая. Предмет охраны церкви Николы Чудотворца утвердили в Мосгорнаследии. Специалисты составили перечень ценных архитектурных и декоративных элементов здания.

Храм находится в центре Москвы. Сооружение возвели в 1682–1702 годах. На первом этаже находилась отапливаемая церковь, в которой проводили богослужения зимой. На втором размещалась летняя церковь, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Предмет охраны составили конструкция и планировка храма, фасады, интерьеры, элементы декора, строительные и отделочные материалы. Также специалисты Мосгорнаследия признали ценными полуколонны, пилястры и мощеный пол. Об этом рассказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

До этого сообщалось, как проходит строительство соборной мечети в Симферополе. Стало известно, на какой стадии находятся работы и что необходимо доделать для открытия.