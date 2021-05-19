Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье

Москва, 19 мая. Желтый уровень погодной опасности начал действовать в Москве и области. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Желтый означает потенциально опасную погоду. Предупреждение объявили из-за грозы. В столице оно будет действовать с 21:00 19 мая до 21:00 20 мая, а в Подмосковье с 09.00 до 21.00 19 мая.

Наряду с этим прогнозируется усиление порывов ветра. Его скорость может достигать 17 метров в секунду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Жителям Москвы ранее пообещали прохладное начало лета. До конца мая в городе сохранится дождливая погода, а затем с умеренным фоном эстафету передадут июню. При этом сильной жары не ожидается.