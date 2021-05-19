Выпускные вечера у школьников Подмосковья пройдут в очной форме

Москва, 19 мая. Школьные выпускные вечера в Подмосковье пройдут в очном формате. Они будут проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Об этом сообщила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина. Она добавила, что учебный год у школьников закончится в пятницу или субботу. Окончательное решение по выбору дня праздника будут принимать руководители учебных учреждений. Об этом сообщает сайт 360tv.ru.

Выпускные у старших классов будут проходить сразу же после сдачи ЕГЭ. Для мероприятия запланировано две даты: 25 или 26 июня, пятница или суббота соответственно. Выбор дня празднования ложится также на администрацию школ с учетом пожеланий учеников и родителей.

ФАН ранее сообщал, что власти Петербурга хотят провести праздник «Алые паруса» так, как это было до начала пандемии коронавируса. Ежегодно праздник посещали около одного миллиона человек из разных городов.