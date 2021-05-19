Синоптики предупредили о прохладном начале лета в Москве

Москва, 19 мая. Москвичей до конца мая ждет прохладная погода, сопровождающаяся кратковременными дождями, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Вчера в Москве был установлен температурный рекорд – +30,8 градуса по Цельсию. Однако с четверга температура резко понизится на 10 градусов, не выходя за пределы климатической нормы: ночью в среднем +7...+12 градусов, а днем примерно +18...+23 градусов. До конца месяца почти каждый день прогнозируются кратковременные дожди.

Такой характер погоды сохранится до начала июня. Сильной жары не ожидается.

«С умеренным фоном май передаст эстафету началу лета. Это будет умеренная, возможно даже чуть прохладная погода», — сообщил метеоролог.

Ранее RT сообщал, что в Санкт-Петербурге в результате падения конструкции во время грозы пострадали два человека.