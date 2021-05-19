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новостей
04:49
Армия
Две тяжелых ракеты «Ангара-А5» отправятся на космодром Плесецк
04:44
Происшествия
Активист «СтопХама» подрался с девушкой в Петербурге
04:42
Происшествия
Велопатрули могут появиться в Петербурге из-за участившихся ДТП с самокатами
04:29
Армия
Комплект выживания российских летчиков дополнят стрелковым оружием
04:27
Технологии
«Сбер» назвал важнейшие технологии будущего
04:27
Общество
Педиатр рассказала, как уберечь ребенка от клещей
04:17
Политика
Испания разворачивает армию в Сеуте на границе Марокко из-за наплыва мигрантов
04:13
Общество
Главный эпидемиолог Минздрава рассказал о «вакцинозависимости» человечества
04:11
Экономика
Госдума приняла закон об изменении назначения пенсий инвалидам
04:09
Общество
Продажи нового кроссовера Haval Jolion стартовали в России
04:08
Общество
Жители Подмосковья сняли на видео купающегося в луже медведя
04:08
Общество
Внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения показали на видео
04:02
Экономика
Экономист назвала настоящую причину отказа Финляндии от российской нефти Urals
03:50
Шоу-бизнес
Манижа пообещала зрителям сумасшедший финал Евровидения-2021
03:49
Происшествия
Зашатавшийся небоскреб вызвал панику у людей в Китае
03:49
Общество
Рабы в вышиванках: украинцы в ярости от закона о продаже земли
03:48
Технологии
Релиз GTA V для консолей нового поколения состоится 11 ноября
03:46
Общество
Эксперт Гриценко рассказала, какой анализ назначают для «развода» на деньги
03:40
Общество
Психолог рассказала, как быстро справиться с паникой
03:29
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Три человека погибли при пожаре в двухэтажном доме на западе Новосибирска
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Жители Подмосковья сняли на видео купающегося в луже медведя

Общество
Жители Подмосковья сняли на видео купающегося в луже медведя
wikipedia.org  /  Алексей Романов

Москва, 19 мая. Очевидцы на машине сняли на видео искупавшегося в луже медведя рядом с Сергиевым Посадом.

Автомобилисты увидели занимательную картину, когда проезжали мимо строительного рынка в деревне Васильково. Косолапый принимал водные процедуры сидя в луже на обочине, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Пользователи Сети решили, что зверь сбежал из какого-нибудь цирка, так как вел он себя довольно непринужденно.

Специалисты местной администрации не успели вызвать специалистов по отлову диких животных, как медведь закончил купаться и убежал. Его попытались найти, но успехом поиски не увенчались.

Местные лесничие позже рассказали, что еще летом на пруду в деревне Федорцово заметили целую семью бурых медведей. Их следы не раз видели в лесу в том числе и охотники.

«Вероятно, несколько особей мигрируют туда-сюда из Ярославской области. Впервые медвежьи следы в лесах Сергиева Посада были обнаружены в 2018 году. Тогда на севере Подмосковья было найдено несколько берлог», – сообщили в Минэкологии Московской области.

Недавно стало известно, что дикие животные в Крыму стали чаще выходить к людям, представляя собой опасность. В последнее время появляется множество видеороликов, как лисы, кабаны или косули забегают в населенные пункты, иногда и в поисках еды.

подмосковье видео медведь
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