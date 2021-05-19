Жители Подмосковья сняли на видео купающегося в луже медведя

Москва, 19 мая. Очевидцы на машине сняли на видео искупавшегося в луже медведя рядом с Сергиевым Посадом.

Автомобилисты увидели занимательную картину, когда проезжали мимо строительного рынка в деревне Васильково. Косолапый принимал водные процедуры сидя в луже на обочине, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Пользователи Сети решили, что зверь сбежал из какого-нибудь цирка, так как вел он себя довольно непринужденно.

Специалисты местной администрации не успели вызвать специалистов по отлову диких животных, как медведь закончил купаться и убежал. Его попытались найти, но успехом поиски не увенчались.

Местные лесничие позже рассказали, что еще летом на пруду в деревне Федорцово заметили целую семью бурых медведей. Их следы не раз видели в лесу в том числе и охотники.

«Вероятно, несколько особей мигрируют туда-сюда из Ярославской области. Впервые медвежьи следы в лесах Сергиева Посада были обнаружены в 2018 году. Тогда на севере Подмосковья было найдено несколько берлог», – сообщили в Минэкологии Московской области.

Недавно стало известно, что дикие животные в Крыму стали чаще выходить к людям, представляя собой опасность. В последнее время появляется множество видеороликов, как лисы, кабаны или косули забегают в населенные пункты, иногда и в поисках еды.