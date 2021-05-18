Животные в Московском зоопарке 18 мая открыли купальный сезон

Москва, 18 мая. Посетители и животные зоопарка Москвы открыли купальный сезон. Кадры с забавами обитателей Московского зоопарка появились в Сети.

Сотрудники столичного учреждения расставили на его территории специальные поливалки, которые помогают гостям и постояльцам освежиться в жару. Как уточнили в пресс-службе зоопарка, под струями прохладной воды бегают как взрослые, так и дети. Кадры с животными в стенах учреждения появились в официальном профиле зоопарка в Instagram.

Prt Scr vk.com / Московский зоопарк / Moscow zoo

Сейчас вольер панд, лошадей, волков и других животных активно орошается, уточнили в зоопарке. Киперы тщательно следят за тем, чтобы панды долго не находились на солнце.

Синоптики предупредили жителей российских регионов об аномальной жаре 18 мая. Как сообщалось ранее, о погоде рассказали специалисты Гидрометцентра РФ.