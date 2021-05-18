СК возбудил два дела после ДТП с несовершеннолетним в Москве

Москва, 18 мая. Следователи возбудили уголовные дела после ДТП на Волгоградском проспекте на юго-востоке столицы, где пострадали четыре человека.

Уголовные дела возбудили по признакам нарушения правил дорожного движения и вовлечения несовершеннолетнего в действия, которые представляют опасность окружающим, сообщили в столичном главке СК РФ.

На Волгоградском проспекте водитель не справился с управлением и выехал на тротуар, сообщал ФАН. В результате ДТП пострадали четыре пешехода, двоим из них нет и 18 лет. За рулем находился 17-летний москвич. По предварительным данным, он был трезв, а в аварию мог попасть из-за отказавших тормозов.