Тело шестиклассника обнаружили на юге Москвы

Москва, 18 мая. В 1-м Варшавском пруду на юге российской столицы нашли тело ребенка.

Погибшего мальчика обнаружила женщина, которая гуляла недалеко от водоема. По предварительной версии следствия, причиной смерти ребенка стало утопление.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося. Причину смерти мальчика установят после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Тело 11-летнего школьника обнаружили в реке в Калининградской области, сообщал ФАН. Найти мальчика удалось благодаря волонтерам поисково-спасательного отряда «Запад» и МЧС.