Известному московскому адвокату Лукмановой ужесточили приговор

Москва, 18 мая. Юриста Ольгу Лукманову приговорили к реальному сроку вместо условного. Решение по делу о мошенничестве на четыре миллиона рублей вынес московский суд.

Суд снизил наказание до трех лет лишения свободы и постановил направить фигуранта в колонию общего режима для отбывания наказания.

Ранее Лукманову приговорили к пяти годам лишения свободы условно. Адвокат работала по делу экс-замначальника Управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК России Александра Ларионова.

При личной встрече юрист пообещала, что может помочь избежать наказания. За «услугу» она потребовала 4 миллиона рублей. Эти деньги Лукманова намеревалась использовать на личные цели. Ее задержали при получении части суммы.