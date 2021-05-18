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16:46
Наука
Российские археологи обнаружили новые реликвии на Куликовом поле
16:45
Экономика
Украинской экономике грозит серьезный удар от ЕС
16:45
Политика
Эксперт Березовец заявил, что Зеленский планирует уволить Кличко с поста мэра Киева
16:44
Общество
Пензенская область вошла в тройку антилидеров по результатам развития образования
16:43
Шоу-бизнес
Божена Рынска рассказала правду о конфликте с Никой Белоцерковской
16:42
Общество
Звезда «12 стульев» Федоров умер на 83-м году жизни
16:38
Общество
В Минфине РФ объяснили, к чему может привести утечка биометрии из банков
16:37
Шоу-бизнес
Бывшую жену Иосифа Пригожина выселяют с детьми из квартиры
16:36
Общество
Спасатель по призванию: сотрудник МЧС в Туле приходит на помощь людям и животным
16:35
Политика
Армения пожаловалась на Турцию в ЕСПЧ из-за вмешательства в конфликт в Карабахе
16:35
Политика
Украинский политолог напомнил неприятные для США факты о ленд-лизе
16:33
Армия
Капитан Дандыкин перечислил основные задачи для новейшего авианосца ВМФ России
16:33
Общество
Стало известно, как относятся к русским в популярных туристических странах
16:32
Общество
Эфир: Что мешает производить и продавать фермерскую продукцию в России
16:30
Политика
Вице-спикер Госдумы Толстой оценил роль РПЦ в вопросах семьи и цифровизации
16:28
Весь мир
Владимир Шаповалов: такие фильмы, как «Турист», формируют образ России в Африке
16:23
Общество
Соцсеть «ВКонтакте» запустила собственный сервис аренды самокатов
16:23
Экономика
Минсельхоз РФ исключил возможность продления соглашений по ценам на сахар
16:23
Происшествия
«Поймали через 15 минут»: в Приморье задержали вора по горячим следам
16:20
Армия
Патрульный корабль ВМС Британии зашел в порт Одессы
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Возможного виновника ДТП на Волгоградском проспекте увезли на медосвидетельствование

  /   Обновлено: 18 мая 2021 16:17
Происшествия
Возможного виновника ДТП на Волгоградском проспекте увезли на медосвидетельствование
ФБА «Экономика сегодня»  /  Peter Price

Москва, 18 мая. Жителя столицы РФ, который совершил наезд на пешеходов, проверят на алкоголь и наркотики.

Правоохранители завершили допрос предполагаемого виновника ДТП на Волгоградском проспекте и теперь везут его к медикам. Молодому человеку предстоит сдать анализы на вещества, которые могли находится у него в крови и повлиять на случившееся.

Ранее стала известна личность возможного виновника аварии на Волгоградском проспекте. Им оказался 17-летний молодой человек. По предварительным данным, он угнал у отца машину, после чего совершил наезд на четырех человек. В результате случившегося никто из них не погиб, сообщал ФАН. Сейчас пострадавшим оказывается необходимая помощь.

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