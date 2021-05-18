Возможного виновника ДТП на Волгоградском проспекте увезли на медосвидетельствование

Москва, 18 мая. Жителя столицы РФ, который совершил наезд на пешеходов, проверят на алкоголь и наркотики.

Правоохранители завершили допрос предполагаемого виновника ДТП на Волгоградском проспекте и теперь везут его к медикам. Молодому человеку предстоит сдать анализы на вещества, которые могли находится у него в крови и повлиять на случившееся.

Ранее стала известна личность возможного виновника аварии на Волгоградском проспекте. Им оказался 17-летний молодой человек. По предварительным данным, он угнал у отца машину, после чего совершил наезд на четырех человек. В результате случившегося никто из них не погиб, сообщал ФАН. Сейчас пострадавшим оказывается необходимая помощь.