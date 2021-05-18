Роспотребнадзор приостановил работу Центрального детского магазина в Москве

Москва, 18 мая. Работа московского Центрального детского магазина приостановлена из-за нарушений, связанных с профилактикой COVID-19, сообщили в Роспотребнадзоре.

Специалисты Роспотребнадзора приняли решение о приостановлении деятельности детского магазина на Лубянке в Москве в связи с нарушениями обязательных мер профилактики, введенных ведомством. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Как отметили в Роспотребнадзоре, в магазине был выявлен недостаточный контроль за масочно-перчаточным режимом. Кроме того, в ЦДМ отсутствовало оборудование по обеззораживанию воздуха.

Ранее сообщалось, что комитет по культуре Санкт-Петербурга инициировал проверку после концертов группы Artik & Asti. Материалы проверки будут переданы в Роспотребнадзор.