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новостей
13:44
Общество
Вдова советского разведчика Кима Филби умерла после продолжительной болезни
13:40
Армия
В Сети удивились затратам на эксплуатацию израильского «Железного купола»
13:38
Происшествия
Грабители похитили из офиса на Невской мануфактуре инструменты на 105 тыс. рублей
13:37
Армия
Британцы посоветовали Королевскому флоту «не расслабляться» в Черном море
13:36
Общество
Москвичи могут бесплатно получить воду на станциях метро из-за сильной жары
13:35
Происшествия
СК организовал проверку после сообщений о взятом в рабство жителе Ставрополья
13:35
Экономика
ЦБ РФ опубликовал официальные курсы иностранных валют
13:34
Экономика
«Магнит» раскрыл детали сделки с сетью магазинов «Дикси»
13:33
Происшествия
Пропавший в Нижнем Новгороде мальчик уходил гулять с бродягой
13:23
Общество
Жителей Петербурга призвали внимательнее относиться к ранней диагностике меланомы
13:22
Общество
В Пензе мать с 15-летним сыном сбывали фальшивые купюры, купленные в Интернете
13:21
Происшествия
Житель Ставрополья полз вдоль дороги, пытаясь спастись из рабства
13:21
Происшествия
Краснодарские спасатели борются с крупным пожаром на Новороссийской
13:16
Общество
Мэр Москвы утвердил проект продления синей ветки метро
13:16
Общество
«Алые паруса» пройдут в Петербурге в очном формате
13:15
Политика
Песков заявил об отсутствии системной работы по признанию иноагентов в РФ
13:13
Общество
В России согласовали порядок помещения пьяных граждан в медицинские вытрезвители
13:11
Общество
Последние школьные звонки в Петербурге могут провести на улицах
13:10
Происшествия
Брошенная любовником наркозависимая девушка скончалась в подъезде в Жуковском
13:07
Видео
Куски лепнины снова рухнули в центре Петербурга на тротуар
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Мэр Москвы утвердил проект продления синей ветки метро

  /   Обновлено: 18 мая 2021 13:41
Общество
Мэр Москвы утвердил проект продления синей ветки метро
mos.ru  /  Официальный сайт мэра Москвы

Москва, 18 мая. Синяя ветка московского метрополитена будет продлена до района Гольяново. Конечная станция будет размещена на пересечении Уссурийской и Сахалинской улиц.

Проект продления Арбатско-Покровской линии московского метрополитена в район Гольяново был утвержден мэром российской столицы Сергеем Собяниным. Об этом сообщила пресс-служба градоначальника.

Согласно проекту, метростроители проложат участок длинной 2,6 километра. Конечная станция будет размещена на пересечении Уссурийской и Сахалинской улиц. Отмечается, что продление ветки позволит сократить нагрузку на станцию «Щелковская» на 25%.

Ранее сообщалось, что отделочные работы на станции «Терехово» завершены на 85%. Работы по возведению основных конструкций завершены на 93%.

метрополитен станция продление синяя ветка
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