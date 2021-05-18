Мэр Москвы утвердил проект продления синей ветки метро

Москва, 18 мая. Синяя ветка московского метрополитена будет продлена до района Гольяново. Конечная станция будет размещена на пересечении Уссурийской и Сахалинской улиц.

Проект продления Арбатско-Покровской линии московского метрополитена в район Гольяново был утвержден мэром российской столицы Сергеем Собяниным. Об этом сообщила пресс-служба градоначальника.

Согласно проекту, метростроители проложат участок длинной 2,6 километра. Конечная станция будет размещена на пересечении Уссурийской и Сахалинской улиц. Отмечается, что продление ветки позволит сократить нагрузку на станцию «Щелковская» на 25%.

Ранее сообщалось, что отделочные работы на станции «Терехово» завершены на 85%. Работы по возведению основных конструкций завершены на 93%.