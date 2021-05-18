Синоптики заявили о новом температурном рекорде в Москве

Москва, 18 мая. Температурный рекорд конца XIX века уже побит в Москве. По словам синоптиков, воздух в районе главной городской метеостанции на ВДНХ к полудню прогрелся до +29,2 градуса.

Как сообщили в метеобюро, это «абсолютный рекорд» температуры для 18 мая. Так, в 1897 и 1898 годах столбики термометров показали +29,1 градуса.

При этом воздух продолжает прогреваться. Именно поэтому говорить о значении нового абсолютного максимума температуры можно будет только к концу дня.

Как стало известно ранее, температура в ряде регионов центральной России в ближайшие часы может повыситься до +35 градусов. Об этом сообщили специалисты Гидрометцентра.