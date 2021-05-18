Новую трассу через Москву-реку планируют открыть к 2024 году

Москва, 18 мая. Окончание строительства Юго-Восточной хорды в Москве планируется завершить к концу 2023 года, рассказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Уже подходят к концу работы на участке от Рязанского проспекта до Третьего транспортного кольца, сообщил Загрутдинов. Он отметил, что развязка с Новохохловской улицей уже построена.

Глава департамента указал, что все участки хорды активно строятся, а общая готовность превышает 40%. Он подчеркнул, что все строительные работы планируют завершить в третьем-четвертом квартале 2023 года.

Юго-Восточная хорда соединит собой пересечения Северо-Восточной хорды с шоссе Энтузиастов до пересечения МКАД с улицей Поляны. Трассу также свяжут с другими ходовыми магистралями столицы.

Ранее сообщалось, что девять новых мостов появятся в Москве к концу 2024 года. Два из них будут построены в проекте Юго-Восточной хорды.