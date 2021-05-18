Легковушка вспыхнула на Семеновской улице в Москве

Москва, 18 мая. Большая пробка образовалась за пылающим автомобилем на востоке города. Движение в сторону центра по Семеновской улице временно затруднено.

Сотрудники экстренных служб прибыли на место ЧП для ликвидации пожара. Они тушат легковой автомобиль, который вспыхнул на территории проезжей части. Из-за организованных в районе инцидента работ движение по Семеновской улице в сторону центра оказалось затруднено, сообщили в столичном дептрансе.

Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. После ликвидации огня выяснением обстоятельств ЧП займутся правоохранители.