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18 мая 10:42
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:36
Политика
Совфед может рассмотреть закон о денонсации ДОН 2 июня
10:33
Общество
Россиянам будут автоматически выдавать электронные больничные с 2022 года
10:32
Экономика
Ретейлер «Магнит» купит розничную сеть магазинов «Дикси»
10:32
Армия
Боевые вертолеты Ми-28НМ смогут выполнять "петлю Нестерова" и "воронку на хвост"
10:32
Экономика
Российские аграрии сообщили о риске подорожания муки и хлеба
10:30
Происшествия
При расследовании дела экс-губернатора Меня вскрылся факт растления детей
10:29
Политика
В Госдуме сообщили о переносе рассмотрения вопроса о денонсации Договора по открытому небу
10:28
Происшествия
Разбившийся под Архангельском на Robinson был пилотом-любителем с 7-летним стажем
10:28
Происшествия
Пытался спасти: балаковский таксист привез в больницу умирающего пассажира
10:25
Спорт
Главный тренер ЦСКА Олич будет помогать Даличу на Евро-2020
10:25
Общество
Самую мощную в Прикамье заправку для электрокаров запустили в Перми
10:25
Армия
ВСУ обстреляли окраины столицы ДНР из минометов
10:23
Политика
В НАТО заявили о готовности вести диалог с Россией
10:22
Происшествия
Кличко заявил о вооруженных людях в его подъезде
10:15
Экономика
Стоимость нефти Brent взлетела выше 70 долларов впервые с 15 марта
10:14
Шоу-бизнес
Тарасова сыграла свадьбу с Крайневым спустя неделю после знакомства
10:11
Происшествия
Тело подростка нашли в реке Чапаевке в Самарской области
10:11
Шоу-бизнес
Пикантные фото фигуристки Елизаветы Нугумановой взбудоражили поклонников
10:10
Общество
Россиянам назвали города с самыми буйными туристами
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Политика
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Москвичам пообещали самый жаркий день за 140 лет

Общество
Москвичам пообещали самый жаркий день за 140 лет
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 18 мая. Жителей Москвы 18 мая ожидает аномально жаркая погода. Температура может подняться до рекордных за 140 лет значений, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в центре европейской России прогнозируется наступление сильного тепла. Во вторник воздух должен прогреться до +30...+32 градусов, что выше рекордных значений за все 143 года метеонаблюдений.

Вильфанд отметил, что ранее рекорд в этот день достигал +29,1 градуса. Его зарегистрировали еще в конце XIX века. Однако такая теплая погода продлится недолго: уже с 19 мая в Москве начнет холодать, передает РБК.

Накануне в столице объявили оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение ввели на фоне тридцатиградусной жары, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В свою очередь, понижение температуры со среды ожидается на юге Западной Сибири. Значения окажутся ниже нормы примерно на 4-6 градусов.

погода москва жара
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