Москвичам пообещали самый жаркий день за 140 лет

Москва, 18 мая. Жителей Москвы 18 мая ожидает аномально жаркая погода. Температура может подняться до рекордных за 140 лет значений, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в центре европейской России прогнозируется наступление сильного тепла. Во вторник воздух должен прогреться до +30...+32 градусов, что выше рекордных значений за все 143 года метеонаблюдений.

Вильфанд отметил, что ранее рекорд в этот день достигал +29,1 градуса. Его зарегистрировали еще в конце XIX века. Однако такая теплая погода продлится недолго: уже с 19 мая в Москве начнет холодать, передает РБК.

Накануне в столице объявили оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение ввели на фоне тридцатиградусной жары, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В свою очередь, понижение температуры со среды ожидается на юге Западной Сибири. Значения окажутся ниже нормы примерно на 4-6 градусов.