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17 мая 22:30
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:26
Происшествия
Нетаньяху: Израиль продолжит осуществлять удары по объектам ХАМАС в Газе
22:19
Происшествия
Катар сообщил об ударе Израиля по зданию Красного Полумесяца в секторе Газа
22:05
Происшествия
Человек на пути «затормозил» движение на серой ветке московского метро
21:52
Общество
Вассерман жестко высказался о #metoo, назвав виновниками скандалов женщин
21:52
Общество
Калининградец посадил ребенка за руль своего «Мерседеса»
21:36
Весь мир
Высокий уровень подготовки молодых специалистов обеспечит развитие ЦАР
21:31
Весь мир
Жители ЦАР запланировали новую акцию в знак поддержки России
21:30
Весь мир
Тихоокеанская военная коалиция как способ втянуть Европу в войну с Китаем
21:27
Общество
Глава Чечни Кадыров считает себя «пехотинцем» президента РФ Путина
21:23
Политика
«Притворяются российским СМИ»: политический аналитик о провокации «Новой газеты»
21:19
Весь мир
Танцы и восторг: как центральноафриканцы смотрели фильм «Турист»
21:18
Общество
Усиленные меры безопасности введут в Петербурге и Ленобласти из-за ЧЕ-2020
21:13
Происшествия
Расстрелявший семью пензенец был ликвидирован сотрудниками Росгвардии
21:12
Шоу-бизнес
Ксения Собчак резко ответила критикующим ее внешность россиянам
21:11
Политика
Сенатор Сергей Цеков: Американское оружие убивает граждан Украины
21:07
Общество
Аксенов заявил об окончании острой фазы дефицита воды в Крыму
21:03
Общество
Это агония западников: Руслан Осташко о расследовании-провокации «Новой газеты» и ВВС
21:00
Политика
Сможет ли Европарламент признать выборы в Госдуму РФ нелегитимными: мнение политолога
21:00
Экономика
Германия будет вынуждена брать займы до 2024 года
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Полиция Саудовской Аравии изъяла крупную партию наркотиков
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Человек на пути «затормозил» движение на серой ветке московского метро

Происшествия
Человек на пути «затормозил» движение на серой ветке московского метро
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Москва, 17 мая. Поезда Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена следуют с увеличенным интервалом. Причиной стал человек на пути, сообщает дептранс столицы.

В настоящий момент движение на серой ветке метро приводят в порядок. Подробностей инцидента пока нет.

В Петербурге недавно несовершеннолетняя девочка из-за головокружения упала на пути на станции Владимирская. Очевидцы помогли школьнице и вытащили ее на платформу. Источник ФАН сообщает, что девушку доставили в больницу с ранениями головы, локтя и ушибом спины.

москва метрополитен метро пути
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