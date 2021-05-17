Человек на пути «затормозил» движение на серой ветке московского метро

Москва, 17 мая. Поезда Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена следуют с увеличенным интервалом. Причиной стал человек на пути, сообщает дептранс столицы.

В настоящий момент движение на серой ветке метро приводят в порядок. Подробностей инцидента пока нет.

В Петербурге недавно несовершеннолетняя девочка из-за головокружения упала на пути на станции Владимирская. Очевидцы помогли школьнице и вытащили ее на платформу. Источник ФАН сообщает, что девушку доставили в больницу с ранениями головы, локтя и ушибом спины.