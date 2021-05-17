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17 мая 21:01
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:00
Политика
Сможет ли Европарламент признать выборы в Госдуму РФ нелегитимными: мнение политолога
21:00
Экономика
Германия будет вынуждена брать займы до 2024 года
21:00
Весь мир
Полиция Саудовской Аравии изъяла крупную партию наркотиков
21:00
Политика
Стыковка противоположностей. Есть ли жизнь с англосаксами. Колонка Анатолия Вассермана
20:59
Происшествия
Подросток погиб при падении из окна 13-го этажа в Уфе
20:57
Политика
Сергей Лавров отметил роль России в борьбе с политикой колониализма
20:57
Экономика
Народные избранники из Великого Новгорода раскрыли информацию о своем имуществе
20:56
Шоу-бизнес
Полина Гагарина откровенно высказалась о пластике груди
20:55
Шоу-бизнес
Экстрасенс напророчил Маниже выход в первую пятерку на Евровидении
20:52
Политика
JP: Иран готов поддержать ХАМАС в его противостоянии с Израилем
20:52
Общество
Жителям Великобритании и Франции разрешили посещать кинотеатры
20:52
Политика
СМИ: Путин и Байден могут провести встречу в Швейцарии
20:51
Шоу-бизнес
Муж Скарлетт Йоханссон облил актрису слаймом во время вручения кинопремии MTV
20:50
Общество
Врач дал рекомендации по использованию кондиционера в жаркую погоду
20:50
Общество
Первый в мире деревянный спутник выйдет на орбиту Земли до конца года
20:49
Политика
Президент РФ поручил правительству ускорить переименование улиц в честь героев ВОВ
20:46
Общество
Крошечное животное весом в 2,5 грамма обитает в хибинском лесу
20:46
Происшествия
Жительница Башкирии заподозрила в измене потерявшего свою вставную челюсть мужа
20:45
Армия
Глава МИД Италии обеспокоен обострением конфликта между Израилем и Палестиной
20:45
Наука
Российские ученые предложили способ восстановления плодородия в Арктике
Все новости

Иммунолог рассказал о новейшем препарате для лечения коронавируса

Общество
Иммунолог рассказал о новейшем препарате для лечения коронавируса
freepik.com  /  whatwolf

Москва, 17 мая. Российский инновационный препарат для лечения коронавируса «Артлегиа» поступил в Подмосковье. Это химерное моноклональное антитело.

Это «волшебная пуля», заявил доктор медицинских наук, врач-терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов. Чаще всего такие лекарства применяются для лечения онкологических заболеваний. Препарат включен во временные рекомендации минздрава. Его назначают пациентам с COVID-19.

««Артлегиа» — антитело, которое блокирует один из цитокинов, провоцирующих взрыв. Препарат очень дорогой по причине тонкости происхождения», — отметил Жемчугов в интервью для «Радио 1».

Из-за ситуации на фоне пандемии коронавируса в Сингапуре отменили Всемирный экономический форум. Он должен был пройти в августе. Организаторы перенесли форум на следующий год. Точная дата станет известна позже.

лечение коронавирус жемчугов
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Все новости / Общество / Иммунолог рассказал о новейшем препарате для лечения коронавируса
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