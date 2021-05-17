Иммунолог рассказал о новейшем препарате для лечения коронавируса

Москва, 17 мая. Российский инновационный препарат для лечения коронавируса «Артлегиа» поступил в Подмосковье. Это химерное моноклональное антитело.

Это «волшебная пуля», заявил доктор медицинских наук, врач-терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов. Чаще всего такие лекарства применяются для лечения онкологических заболеваний. Препарат включен во временные рекомендации минздрава. Его назначают пациентам с COVID-19.

««Артлегиа» — антитело, которое блокирует один из цитокинов, провоцирующих взрыв. Препарат очень дорогой по причине тонкости происхождения», — отметил Жемчугов в интервью для «Радио 1».

Из-за ситуации на фоне пандемии коронавируса в Сингапуре отменили Всемирный экономический форум. Он должен был пройти в августе. Организаторы перенесли форум на следующий год. Точная дата станет известна позже.