Жителям Подмосковья дали советы по посадке картофеля

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
17 мая 21:01
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:00
Политика
Сможет ли Европарламент признать выборы в Госдуму РФ нелегитимными: мнение политолога
21:00
Экономика
Германия будет вынуждена брать займы до 2024 года
21:00
Весь мир
Полиция Саудовской Аравии изъяла крупную партию наркотиков
21:00
Политика
Стыковка противоположностей. Есть ли жизнь с англосаксами. Колонка Анатолия Вассермана
20:59
Происшествия
Подросток погиб при падении из окна 13-го этажа в Уфе
20:57
Политика
Сергей Лавров отметил роль России в борьбе с политикой колониализма
20:57
Экономика
Народные избранники из Великого Новгорода раскрыли информацию о своем имуществе
20:56
Шоу-бизнес
Полина Гагарина откровенно высказалась о пластике груди
20:55
Шоу-бизнес
Экстрасенс напророчил Маниже выход в первую пятерку на Евровидении
20:52
Политика
JP: Иран готов поддержать ХАМАС в его противостоянии с Израилем
20:52
Общество
Жителям Великобритании и Франции разрешили посещать кинотеатры
20:52
Политика
СМИ: Путин и Байден могут провести встречу в Швейцарии
20:51
Шоу-бизнес
Муж Скарлетт Йоханссон облил актрису слаймом во время вручения кинопремии MTV
20:50
Общество
Врач дал рекомендации по использованию кондиционера в жаркую погоду
20:50
Общество
Первый в мире деревянный спутник выйдет на орбиту Земли до конца года
20:49
Политика
Президент РФ поручил правительству ускорить переименование улиц в честь героев ВОВ
20:46
Общество
Крошечное животное весом в 2,5 грамма обитает в хибинском лесу
20:46
Происшествия
Жительница Башкирии заподозрила в измене потерявшего свою вставную челюсть мужа
20:45
Армия
Глава МИД Италии обеспокоен обострением конфликта между Израилем и Палестиной
20:45
Наука
Российские ученые предложили способ восстановления плодородия в Арктике
Все новости
17 мая 21:01
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:00
Политика
Сможет ли Европарламент признать выборы в Госдуму РФ нелегитимными: мнение политолога
21:00
Экономика
Германия будет вынуждена брать займы до 2024 года
21:00
Весь мир
Полиция Саудовской Аравии изъяла крупную партию наркотиков
21:00
Политика
Стыковка противоположностей. Есть ли жизнь с англосаксами. Колонка Анатолия Вассермана
20:59
Происшествия
Подросток погиб при падении из окна 13-го этажа в Уфе
20:57
Политика
Сергей Лавров отметил роль России в борьбе с политикой колониализма
20:57
Экономика
Народные избранники из Великого Новгорода раскрыли информацию о своем имуществе
20:56
Шоу-бизнес
Полина Гагарина откровенно высказалась о пластике груди
20:55
Шоу-бизнес
Экстрасенс напророчил Маниже выход в первую пятерку на Евровидении
20:52
Политика
JP: Иран готов поддержать ХАМАС в его противостоянии с Израилем
20:52
Общество
Жителям Великобритании и Франции разрешили посещать кинотеатры
20:52
Политика
СМИ: Путин и Байден могут провести встречу в Швейцарии
20:51
Шоу-бизнес
Муж Скарлетт Йоханссон облил актрису слаймом во время вручения кинопремии MTV
20:50
Общество
Врач дал рекомендации по использованию кондиционера в жаркую погоду
20:50
Общество
Первый в мире деревянный спутник выйдет на орбиту Земли до конца года
20:49
Политика
Президент РФ поручил правительству ускорить переименование улиц в честь героев ВОВ
20:46
Общество
Крошечное животное весом в 2,5 грамма обитает в хибинском лесу
20:46
Происшествия
Жительница Башкирии заподозрила в измене потерявшего свою вставную челюсть мужа
20:45
Армия
Глава МИД Италии обеспокоен обострением конфликта между Израилем и Палестиной
20:45
Наука
Российские ученые предложили способ восстановления плодородия в Арктике
Все новости

Жителям Подмосковья дали советы по посадке картофеля

Общество
Жителям Подмосковья дали советы по посадке картофеля
pixabay.com

Москва, 17 мая. Лучшие сорта картофеля для земель Московской области перечислил сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института селекции и семеноводства овощных культур Сергей Жевора.

Жителям Подмосковья рекомендуется использовать сорта ранне- и среднеспелых групп, чтобы обеспечить оптимальный рост, развитие и формирование полноценного урожая. В текущий период клубни способны накопить большое количество крахмала и сахаров, что сделает корнеплоды очень вкусными, рассказал специалист в эфире «Радио 1».

«Можно использовать сорт «Жуковский ранний», очень вкусный сорт «Синеглазка», мы совсем недавно внесли его в Росреестр», — добавил эксперт.

Для ранней посадки в Подмосковье подойдет сорт «Метеор». Срок его созревания не превышает 60 дней, поэтому он дает хороший урожай. Этот картофель пригоден для зимне-весеннего потребления. Посадочный материал лучше всего покупать в магазинах, которые могут предоставить сертификаты на товар.

Российские ученые создали ферму, которая позволит получать большие урожаи корнеплодов при соблюдении правил агротехники. Изобретением уже заинтересовались некоторые предприятия.

подмосковье картофель агроном
Комментировать
Самое популярное
Звезду фильма «Москва слезам не верит» Раису Рязанову похоронят рядом с сыном
Шоу-бизнес 41770 15 мая 2021
Звезду фильма «Москва слезам не верит» Раису Рязанову похоронят рядом с сыном
Baijiahao: провокации Японии у российских границ вынудили Москву дать отпор Токио
Армия 36972 15 мая 2021
Baijiahao: провокации Японии у российских границ вынудили Москву дать отпор Токио
Марина Зудина не хотела появляться в шоу «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным
Шоу-бизнес 27658 15 мая 2021
Марина Зудина не хотела появляться в шоу «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным
Французы поддержали решение России о внесении США и Чехии в список недружественных стран
Политика 21404 15 мая 2021
Французы поддержали решение России о внесении США и Чехии в список недружественных стран
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Общество 16045 17 мая 2021
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Все новости / Общество / Жителям Подмосковья дали советы по посадке картофеля
Рейтинг@Mail.ru