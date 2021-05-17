Жителям Подмосковья дали советы по посадке картофеля

Москва, 17 мая. Лучшие сорта картофеля для земель Московской области перечислил сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института селекции и семеноводства овощных культур Сергей Жевора.

Жителям Подмосковья рекомендуется использовать сорта ранне- и среднеспелых групп, чтобы обеспечить оптимальный рост, развитие и формирование полноценного урожая. В текущий период клубни способны накопить большое количество крахмала и сахаров, что сделает корнеплоды очень вкусными, рассказал специалист в эфире «Радио 1».

«Можно использовать сорт «Жуковский ранний», очень вкусный сорт «Синеглазка», мы совсем недавно внесли его в Росреестр», — добавил эксперт.

Для ранней посадки в Подмосковье подойдет сорт «Метеор». Срок его созревания не превышает 60 дней, поэтому он дает хороший урожай. Этот картофель пригоден для зимне-весеннего потребления. Посадочный материал лучше всего покупать в магазинах, которые могут предоставить сертификаты на товар.

Российские ученые создали ферму, которая позволит получать большие урожаи корнеплодов при соблюдении правил агротехники. Изобретением уже заинтересовались некоторые предприятия.