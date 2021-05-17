Санитарная авиация Подмосковья совершила около 200 вылетов с начала 2021 года

Москва, 17 мая. Медицинские вылеты используются на территории Подмосковья для транспортировки пациентов между больницами, рассказали в региональном минздраве.

Санитарная авиация также используется в Московской области для оказания помощи людям, которые пострадали в дорожно-транспортных происшествиях. С начала 2021 года было совершено 175 подобных вылетов, рассказали в ведомстве корреспонденту издания «Вести Подмосковья».

Проект под названием «Здоровья Москва» является частью системы профилактики заболеваний в столице России. Пройти осмотр может каждый желающий. Для этого достаточно обратиться в павильоны, расположенные в парках Москвы, рассказал мэр города Сергей Собянин.