Победителей третьей профессиональной премии каскадеров «Альтер Эго» наградили в Москве

Москва, 17 мая. Церемония награждения победителей третьей профессиональной премии каскадеров «Альтер Эго» прошла в Большом зале Дома Кинематографистов в Москве.

Мероприятие провели в закрытом режиме. На нем присутствовали представители киноиндустрии, каскадеры и спонсоры. Участников проекта поздравили коллеги из-за рубежа. Победители премии получили статуэтки «Альтер Эго». Режиссером мероприятия стала Юлия Канавец, сообщают «Ветеранские вести».

В честь каскадерского праздника для профессионалов выступили такие звезды эстрады, как Григорий Лепс, Алан Диамбеков, Сергей Мазаев, Александр Иншаков и Герман Грач. Онлайн-трансляцию церемонии награждения посмотрели десятки тысяч зрителей.

День каскадера отмечают в России 28 апреля. Эта профессия появилась в период активного развития кинематографа, когда начали снимать картины со сложными трюками — падением с высоты, работы с огнем и другие.