Фигуранты дела о похищении Авраама Руссо избежали наказания

Москва, 17 мая. Вероятные похитители певца Авраама Руссо не будут наказаны из-за истечения срока давности дела.

Пресненский суд освободил от наказания подозреваемых в похищении певца Авраама Руссо за истечением срока давности.

По словам пострадавшего, в 2004 году племянник владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова при помощи двух сообщников запер Руссо в кабинете ресторана «Прага». После этого исполнителя избили и потребовали отказаться от услуг продюсера Иосифа Пригожина.

Певец считает, что Исмаилову не понравилось его решение о самостоятельном построении карьеры на эстраде. Руссо принял решение покинуть Россию сразу после инцидента.