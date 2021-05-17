Посетитель строительного рынка в Москве выстрелил в продавца и скрылся на BMW

Москва, 17 мая. Работник строительного рынка «Молоток» получил травму руки после того, как в него выстрелил один из посетителей. Подозреваемый скрылся с места происшествия на иномарке.

Полиция выясняет обстоятельства конфликта на строительном рынке «Молоток», сообщает РЕН ТВ. В результате инцидента пострадал один из продавцов.

По данным следствия, мужчина повздорил с покупателем. После словесной перепалки подозреваемый вытащил травматический пистолет и выстрелил в оппонента.

Продавцу была оказана медицинская помощь, а стрелок сел в автомобиль BMW и скрылся с места происшествия. В настоящее время стражи порядка ведут поиск гражданина.

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