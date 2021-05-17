Эксперты высказались об истинных целях работы «Альянса учителей»

Москва, 17 мая. Эксперты назвали истинную цель «профсоюзов», которые появились в России на деньги Запада.

Созданный в 2018 году «Альянс учителей» (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента), миссия которого состоит в защите прав преподавателей, на деле оказался площадкой для политической агитации. Так, председатель организации Семен Кочкин стал обвиняемым в незаконной политической деятельности. Он и его коллеги по профсоюзу стали фигурантами множества дел из-за призывов выходить на несанкционированные митинги.

Глава правозащитной организации Кочкин принимал активное участие в политической деятельности еще до основания профсоюза, пишет RT. Известно, что он возглавил штаб Алексея Навального во время президентской кампании в 2017 году, а затем участвовал в предвыборной кампании в Госдуму юриста Любови Соболь. Все это сопровождалось попытками призвать людей участвовать в незаконных акциях протеста.

По данным RT, на счету Кочкина несколько десятков нарушений по ч. 8 ст. 20.2 КоАП «Повторное нарушение порядка организации митинга».

Заместитель начальника центрального штаба «Союза добровольцев России» Алексей Урецкий отметил, что сегодня стало модно заниматься политическими играми под прикрытием профсоюзной деятельности. Спикер подчеркнул, что любой «профсоюз в политике» — это способ манипуляции и давления на экономику. Похожее мнение высказал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он назвал все придуманные сторонниками Навального альянсы «шарлатанами» без какой-либо идеологии.

Спикер добавил, что такие «профсоюзы», как «Альянс учителей», созданы не для отстаивания интересов профессиональных или социальных групп, а для лоббирования чужих интересов. Бородин подчеркнул, что целью создания этих ячеек является отмывание денег Запада, которые идут на раскачивание в стране «майдана».