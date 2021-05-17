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17 мая 19:29
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:29
Спорт
Три игрока «Зенита» попали в символическую сборную РПЛ по версии WhoScored
19:28
Шоу-бизнес
Алекса едко высказалась о бывшей возлюбленной своего мужа
19:27
Технологии
В Роскосмосе сообщили об отставке начальника Центра подготовки космонавтов
19:27
Общество
В Пензе уволили врио министра лесного хозяйства
19:26
Происшествия
Бизнесмена из Ленобласти оштрафовали за торговлю контрафактными Gucci и Chanel
19:23
Весь мир
Алжир откроет воздушные и сухопутные границы с 1 июня
19:20
Происшествия
Полицейского с почти 20-летним стажем арестовали за производство наркотиков в США
19:19
Происшествия
Жительница Петушков может заплатить крупный штраф за фиктивную прописку мигранта
19:18
Общество
Полпред Юрий Трутнев прибыл в Приморье
19:17
Происшествия
Пожилая пензячка попала под пассажирский поезд и выжила
19:17
Общество
Соседов пожелал поражения российской конкурсантке «Евровидения — 2021»
19:17
Происшествия
Движение на трассе Екатеринбург — Тюмень было остановлено из-за мощного пожара
19:17
Политика
Резника заподозрили в незаконной помощи родственнице с элитным жильем в Петербурге
19:16
Общество
Елена Старостина: Я хочу участвовать в чемпионате мира по спортивному пилону
19:16
Армия
ВВС Израиля нанесли удар по штабу службы безопасности движения ХАМАС в секторе Газа
19:15
Весь мир
Фермеры сектора Газы несут потери из-за израильских обстрелов
19:11
Общество
США продадут Армии обороны Израиля высокоточное оружие. События дня
19:10
Общество
Люди там прекрасные: актер Владимир Петров рассказал о съемках в ЦАР
19:08
Общество
Глава Роскачества анонсировал появление «зеленой» продукции в РФ
19:05
Весь мир
Марокканцы вышли на улицы в поддержку палестинцев
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Эксперты высказались об истинных целях работы «Альянса учителей»

Общество
Эксперты высказались об истинных целях работы «Альянса учителей»
Политика сегодня  /  Агентство городских новостей Москва / Иванко Игорь

Москва, 17 мая. Эксперты назвали истинную цель «профсоюзов», которые появились в России на деньги Запада.

Созданный в 2018 году «Альянс учителей» (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента), миссия которого состоит в защите прав преподавателей, на деле оказался площадкой для политической агитации. Так, председатель организации Семен Кочкин стал обвиняемым в незаконной политической деятельности. Он и его коллеги по профсоюзу стали фигурантами множества дел из-за призывов выходить на несанкционированные митинги.

Глава правозащитной организации Кочкин принимал активное участие в политической деятельности еще до основания профсоюза, пишет RT. Известно, что он возглавил штаб Алексея Навального во время президентской кампании в 2017 году, а затем участвовал в предвыборной кампании в Госдуму юриста Любови Соболь. Все это сопровождалось попытками призвать людей участвовать в незаконных акциях протеста.

По данным RT, на счету Кочкина несколько десятков нарушений по ч. 8 ст. 20.2 КоАП «Повторное нарушение порядка организации митинга».

Заместитель начальника центрального штаба «Союза добровольцев России» Алексей Урецкий отметил, что сегодня стало модно заниматься политическими играми под прикрытием профсоюзной деятельности. Спикер подчеркнул, что любой «профсоюз в политике» — это способ манипуляции и давления на экономику. Похожее мнение высказал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он назвал все придуманные сторонниками Навального альянсы «шарлатанами» без какой-либо идеологии.

Спикер добавил, что такие «профсоюзы», как «Альянс учителей», созданы не для отстаивания интересов профессиональных или социальных групп, а для лоббирования чужих интересов. Бородин подчеркнул, что целью создания этих ячеек является отмывание денег Запада, которые идут на раскачивание в стране «майдана».

майдан альянс кочкин
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