Следствие прекратило дело в отношении экс-министра ЖКХ Михаила Меня

Москва, 17 мая. Уголовное дел, возбужденное против Михаила Меня, прекратили из-за истечения срока давности. С него сняли подписку о невыезде.

Экс-губернатор Ивановской области, аудитор Счетной палаты РФ Михаил Мень был задержан в прошлом году. Экс-фигурант, по версии СК, организовал преступную группу для хищения средств, выделенных в качестве кредита от Минфина для поддержки региона. По указанию Меня был принят ряд нормативно-правовых актов, на основании которых ОАО «Ивановский бройлер» под видом займов перечислили 700 млн рублей. После этого деньги были украдены.

Ранее меру пресечения в отношении Меня предлагали продлить. Адвокат Эльдар Хастинов заявлял, что наложенные запреты слишком строги.