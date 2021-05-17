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новостей
17:54
Общество
BBC и «Новая Газета» снимают расследование-провокацию в Петербурге
17:52
Армия
В США обеспокоены маневрами подлодок ВМФ РФ вблизи трансатлантических коммуникаций
17:50
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Петербургский суд запретил аниме из-за откровенных сцен с участием школьника
17:49
Весь мир
Более трети канадцев получили прививку от СOVID-19
17:48
Шоу-бизнес
Николай Цискаридзе трогательно поздравил бывшего ученика с днем рождения
17:47
Общество
Депутат Амосов заявил о необходимости поддержать реставрацию памятников на госуровне
17:46
Спорт
Боец MMA Макгрегор в третий раз стал отцом
17:46
Общество
Депутат Амосов обозначил главную проблему сохранения исторических памятников в России
17:45
Происшествия
СК помог студентке из Ярославля выиграть суд по делу о предоставлении жилья
17:44
Происшествия
Полиция Петербурга «по горячим следам» задержала укравшего сумку грабителя
17:42
Общество
Аркадий Мамонтов призвал реформировать образование до новых расстрелов в школах
17:42
Технологии
Facebook может заплатить 56 миллионов рублей штрафов по 12 протоколам о нарушениях
17:41
Армия
Палестина вернется к переговорам с Израилем только в рамках нового международного подхода
17:40
Экономика
Эксперт Сошников рассказал, что поможет курсу биткоина вырасти
17:37
Общество
Минпросвещения сделало заявление о досрочном окончании учебного года в РФ
17:37
Происшествия
Суд оставил в силе приговор главе «Альянса врачей» за акцию у колонии Навального
17:37
Экономика
Автозаправочные станции Украины перестали продавать премиальное топливо
17:30
Экономика
Украинские автозаправки объявили топливный бойкот Кабмину
17:30
Общество
Легенда ТАСС Сердобольский рассказал о секретах полувековой работы в журналистике
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Следствие прекратило дело в отношении экс-министра ЖКХ Михаила Меня

  /   Обновлено: 17 мая 2021 17:38
Происшествия
Следствие прекратило дело в отношении экс-министра ЖКХ Михаила Меня
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 17 мая. Уголовное дел, возбужденное против Михаила Меня, прекратили из-за истечения срока давности. С него сняли подписку о невыезде.

Экс-губернатор Ивановской области, аудитор Счетной палаты РФ Михаил Мень был задержан в прошлом году. Экс-фигурант, по версии СК, организовал преступную группу для хищения средств, выделенных в качестве кредита от Минфина для поддержки региона. По указанию Меня был принят ряд нормативно-правовых актов, на основании которых ОАО «Ивановский бройлер» под видом займов перечислили 700 млн рублей. После этого деньги были украдены.

Ранее меру пресечения в отношении Меня предлагали продлить. Адвокат Эльдар Хастинов заявлял, что наложенные запреты слишком строги.

москва уголовное дело мень
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Все новости / Происшествия / Следствие прекратило дело в отношении экс-министра ЖКХ Михаила Меня
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