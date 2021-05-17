Кинорежиссер Малецкий умер на 76-м году жизни

Москва, 17 мая. Скончался режиссер игрового и документального кино Игорь Малецкий, сообщает Союз кинематографистов России.

В Союзе кинематографистов выразили соболезнования родным и близким Малецкого. Причины его смерти не названы.

Малецкий работал над такими фильмами, как «Побег из дворца», «Такая она — игра», «Будем ждать, возвращайся…», «Мелодрама с покушением на убийство» и другими. С 1993 года снимал документальные фильмы. Среди них — «Вершина Визбора», «Виктор Языков. Ветер перемен», «Юрий Семин. Двенадцатый игрок». Также Малецкий был преподавателем в Институте телевидения.