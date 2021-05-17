Пожарные потушили крупное возгорание мусора на севере Москвы

Москва, 17 мая. Сотрудники МЧС локализовали возгорание мусора на севере столицы. Общая площадь пожара составила 500 квадратных метров.

Как стало известно ФАН, сигнал о пожаре поступил в экстренные службы в 13:03. Сообщалось, что горит мусор на площади 300 квадратных метров у дома №15 на Ильменском проезде. Сотрудники МЧС оперативно выехали на место происшествия.

Из-за ветра огонь стремительно распространялся, одноэтажные здания, расположенные вблизи места ЧП, оказались под угрозой. К моменту приезда экстренных служб площадь возгорания составила 500 квадратных метров. В 14:31 пожарным удалось потушить пламя.

Сотрудники МЧС потушили пожар в однокомнатной квартире в Адмиралтейском районе, сообщал ФАН. Справиться с огнем удалось за полчаса.