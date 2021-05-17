На северо-западе Москвы задержали неадекватного мужчину с топором

Москва, 17 мая. Инцидент произошел в районе Муровской улицы. Мужчина с орудием в руках в невменяемом состоянии разгуливал по жилому сектору.

Сотрудники главного управления Росгвардии по столице в районе Муровской улицы задержали невменяемого мужчину с топором, сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны.

Вызвавшим подозрения гражданином оказался 37-летний местный житель. При задержании он путался в словах и не смог объяснить росгвардейцам причину своего поведения.

На место происшествия прибыла бригада врачей. Медики осмотрели задержанного и доставили его в одну из городских больниц.

Похожий инцидент накануне произошел в Брянске. Там полиция задержала мужчину, размахивавшего топором и ножом, писал ФАН.