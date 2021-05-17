Речной транспорт Москвы адаптируют для пассажиров с ограниченными возможностями

Москва, 17 мая. Речные трамвайчики в российской столице адаптируют для пассажиров с ограниченными возможностями, заявил шеф-дизайнер «2050. ЛАБ» Алексей Шаршаков.

На станциях, где останавливается такой вид транспорта, появятся специальные пандусы и другие устройства. С их помощью люди с ограниченными возможностями смогут комфортно спуститься к воде. К тому же речные трамвайчики могут включить в единую систему транспорта и синхронизировать со станциями и шаттлами к метро.

«Отследить загруженность станций речных трамвайчиков, погодные условия, а также узнать о возможности аренды каршеринга или самокатов можно будет через специальное приложение», — рассказал в интервью для Агентства городских новостей «Москва» Алексей Шаршаков.

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