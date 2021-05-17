Суд в Москве подтвердил обоснованность штрафа Twitter на 8,9 млн рублей

Москва, 17 мая. Американская компания Twitter не смогла оспорить решение о крупном штрафе. В удовлетворении жалобы отказал Таганский суд столицы.

В отношении компании-владельца микроблога были составлены три протокола. Администрация ресурса отказывалась удалять информацию, в которой детей призывали участвовать в незаконных митингах. Нарушения выявил Роскомнадзор.

Суд первой инстанции приговорил ответчика к выплате штрафа в размере 8,9 миллиона рублей. Вышестоящая инстанция не нашла оснований для отмены решения, сообщил пресс-секретарь Таганского районного суда Москвы.

Западные соцсети могут привлечь к ответственности из-за отказа локализовать данные россиян, сообщал ФАН.