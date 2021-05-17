Суд приговорил экс-главу центра Хруничева к пяти годам колонии за растрату

Москва, 17 мая. Дорогомиловский суд столицы приговорил к пяти годам колонии бывшего главу центра им. М. В. Хруничева Александра Селиверстова.

Бывший директор Космического научно-производственного центра имени Хруничева Александр Селиверстов получил пять лет колонии. Суд признал его виновным в особо крупной растрате. Еще два фигуранта дела, которые были заместителями подсудимого, получили по 4,5 года лишения свободы.

Прокурор требовал для Селиверстова наказание в виде шести лет лишения свободы и штрафа в размере 500 тысяч рублей. Следствие считает, что фигуранты незаконно «заработали» на бюджете научного центра более 108 млн рублей.

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