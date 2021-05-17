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17 мая 13:24
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новостей
13:14
Общество
Плешак рассказал о 30-летней дружбе с Сердобольским на встрече в Медиагруппе «Патриот»
13:12
Происшествия
Транспортная полиция заинтересовалась потасовкой с участием поэтессы в калининградском аэропорту
13:11
Происшествия
Крым накрыло ливнями: град размером с куриное яйцо разбил машины
13:11
Спорт
Сергей Семак высказался о превосходстве «Зенита» над конкурентами по РПЛ
13:10
Происшествия
Суд приговорил экс-главу центра Хруничева к пяти годам колонии за растрату
13:10
Общество
В Общественной палате отметили оперативную работу Роспотребнадзора
13:08
Общество
Ветеран журналистики Сердобольский назвал главные минусы современных СМИ
13:08
Шоу-бизнес
Михаил Шац назвал причину «смерти» КВН
13:08
Армия
Sina: Япония может провести хитрый маневр под видом нападения на Курилы
13:05
Весь мир
Какие цели преследует Турция в палестино-израильском конфликте
13:05
Шоу-бизнес
Актрису Марину Федункив возмущает фамильярное общение некоторых фанатов
13:04
Армия
В Кремле обеспокоены ракетными ударами по офисам СМИ в секторе Газа
13:03
Политика
Песков назвал кощунством возложение вины за начало войны на СССР
13:03
Общество
Парижский парк развлечений «Диснейленд» откроют 17 июня
13:03
Общество
Работники «Хотьковского моста» месяцами «пашут» без выходных и без зарплаты
13:02
Общество
Сердобольский рассказал, какой видит журналистику через 10 лет
13:00
Общество
Морозов рассказал, в каком направлении нужно ужесточать закон об обороте оружия
13:00
Весь мир
Почему инвесторы не хотят вести дела с Афганистаном после ухода американцев
12:56
Политика
Песков заявил о запрете на заграничную недвижимость для чиновников
12:54
Экономика
Юрист Магомедов рассказал, как запросить ипотечные каникулы и не получить отказ
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Полиция нашла оружие у «шутника», обещавшего устроить нападение на школу в Москве

Происшествия
Полиция нашла оружие у «шутника», обещавшего устроить нападение на школу в Москве
wikipedia.org  /  Hustvedt/CC BY-SA 3.0

Москва, 17 мая. Полицейские обыскали квартиру ученика столичной школы и нашли оружие. Сам же юноша заявил, что просто «пошутил», говоря об атаке на учебное учреждение.

Оперативники пришли с обысками к 16-летнему подростку после заявления матери одной из школьниц. Именно этой девочке ученик признался, что собирается устроить вооруженное нападение на школу. Школьница испугалась и рассказала обо всем матери, а та позвонила в полицию.

Силовики пришли с обысками к юноше, который назвал свои слова «шуткой», однако в квартире подростка были найдены пневматический автомат, пистолет, револьвер, а также пустой тубус от ручного противотанкового гранатомета. Расследование продолжается, сообщается Telegram-канал LIFE SHOT.

Отметим, ранее было совершено вооруженное нападение на гимназию в Казани, сообщал ФАН. Бывший ученик гимназии заявился в учреждение с оружием и убил девять человек. До трагедии он заявил о своих намерениях в социальных сетях.

москва оружие школа
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