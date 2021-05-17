Полиция нашла оружие у «шутника», обещавшего устроить нападение на школу в Москве

Москва, 17 мая. Полицейские обыскали квартиру ученика столичной школы и нашли оружие. Сам же юноша заявил, что просто «пошутил», говоря об атаке на учебное учреждение.

Оперативники пришли с обысками к 16-летнему подростку после заявления матери одной из школьниц. Именно этой девочке ученик признался, что собирается устроить вооруженное нападение на школу. Школьница испугалась и рассказала обо всем матери, а та позвонила в полицию.

Силовики пришли с обысками к юноше, который назвал свои слова «шуткой», однако в квартире подростка были найдены пневматический автомат, пистолет, револьвер, а также пустой тубус от ручного противотанкового гранатомета. Расследование продолжается, сообщается Telegram-канал LIFE SHOT.

Отметим, ранее было совершено вооруженное нападение на гимназию в Казани, сообщал ФАН. Бывший ученик гимназии заявился в учреждение с оружием и убил девять человек. До трагедии он заявил о своих намерениях в социальных сетях.