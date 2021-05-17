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Общество
Плешак рассказал о 30-летней дружбе с Сердобольским на встрече в Медиагруппе «Патриот»
13:12
Происшествия
Транспортная полиция заинтересовалась потасовкой с участием поэтессы в калининградском аэропорту
13:11
Происшествия
Крым накрыло ливнями: град размером с куриное яйцо разбил машины
13:11
Спорт
Сергей Семак высказался о превосходстве «Зенита» над конкурентами по РПЛ
13:10
Происшествия
Суд приговорил экс-главу центра Хруничева к пяти годам колонии за растрату
13:10
Общество
В Общественной палате отметили оперативную работу Роспотребнадзора
13:08
Общество
Ветеран журналистики Сердобольский назвал главные минусы современных СМИ
13:08
Шоу-бизнес
Михаил Шац назвал причину «смерти» КВН
13:08
Армия
Sina: Япония может провести хитрый маневр под видом нападения на Курилы
13:05
Весь мир
Какие цели преследует Турция в палестино-израильском конфликте
13:05
Шоу-бизнес
Актрису Марину Федункив возмущает фамильярное общение некоторых фанатов
13:04
Армия
В Кремле обеспокоены ракетными ударами по офисам СМИ в секторе Газа
13:03
Политика
Песков назвал кощунством возложение вины за начало войны на СССР
13:03
Общество
Парижский парк развлечений «Диснейленд» откроют 17 июня
13:03
Общество
Работники «Хотьковского моста» месяцами «пашут» без выходных и без зарплаты
13:02
Общество
Сердобольский рассказал, какой видит журналистику через 10 лет
13:00
Общество
Морозов рассказал, в каком направлении нужно ужесточать закон об обороте оружия
13:00
Весь мир
Почему инвесторы не хотят вести дела с Афганистаном после ухода американцев
12:56
Политика
Песков заявил о запрете на заграничную недвижимость для чиновников
12:54
Экономика
Юрист Магомедов рассказал, как запросить ипотечные каникулы и не получить отказ
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Суд 27 мая рассмотрит жалобу на приговор Любови Соболь

  /   Обновлено: 17 мая 2021 13:23
Происшествия
Суд 27 мая рассмотрит жалобу на приговор Любови Соболь
Тверской районный суд города Москвы

Москва, 17 мая. Апелляционную жалобу на приговор Любови Соболь, получившей срок за проникновение в жилище, рассмотрит московский суд. Заседание назначили на 27 мая.

Ранее защита юриста «Фонда борьбы с коррупцией»1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) Любови Соболь обжаловала приговор по делу о незаконном проникновении в жилище.

Соболь назначили исправительные работы на год с удержанием 10% дохода, наказание условное с испытательным сроком один год. Прокурор просил для нее год реальных исправительных работ с удержанием 20% дохода.

В прошлом году Соболь обманом проникла в подъезд жилого дома и добилась того, чтобы пострадавшая пенсионерка открыла ей дверь квартиры. Юрист грубо оттолкнула хозяйку и вошла в жилище. Она стала бесцеремонно осматривать помещение. При этом во время заседания суда Соболь делала все, чтобы его сорвать, сообщал ФАН.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.

суд москва соболь
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