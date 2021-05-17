Суд 27 мая рассмотрит жалобу на приговор Любови Соболь

Москва, 17 мая. Апелляционную жалобу на приговор Любови Соболь, получившей срок за проникновение в жилище, рассмотрит московский суд. Заседание назначили на 27 мая.

Ранее защита юриста «Фонда борьбы с коррупцией»1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) Любови Соболь обжаловала приговор по делу о незаконном проникновении в жилище.

Соболь назначили исправительные работы на год с удержанием 10% дохода, наказание условное с испытательным сроком один год. Прокурор просил для нее год реальных исправительных работ с удержанием 20% дохода.

В прошлом году Соболь обманом проникла в подъезд жилого дома и добилась того, чтобы пострадавшая пенсионерка открыла ей дверь квартиры. Юрист грубо оттолкнула хозяйку и вошла в жилище. Она стала бесцеремонно осматривать помещение. При этом во время заседания суда Соболь делала все, чтобы его сорвать, сообщал ФАН.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.