СК просит суд продлить арест для Белозерцева и остальных фигурантов по его делу

Москва, 17 мая. Правоохранители направили в Басманный суд столицы документы касательно продления меры пресечения экс-губернатору Ивана Белозерцеву и нескольким бизнесменам.

Следователи просят оставить под арестом до 20 августа бывшего главу Пензенской области, бизнесмена Бориса Шпигеля и его супругу Евгению, а также еще трех фигурантов. Заседание пройдет 18 мая.

По данным следствия, Белозерцев за финансовое вознаграждение оказывал помощь предпринимателям. За деньги тогда еще губернатор содействовал им в получении крупных госконтрактов и решал проблемы с их последующим выполнением, сообщал ФАН.