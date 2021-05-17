Суд отложил заседание по делу ФБК на 9 июня

Москва, 17 мая. ﻿Мосгорсуд отложил заседание о признании ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) экстремистской организацией.

Слушание по данному делу состоится 9 июня. Ранее Московский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об ограничении деятельности организации-иноагента ФБК.

Прокуратура считает, что эта организация занимается формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации, фактической целью ее деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя.

ФАН сообщал, что иск прокуратуры по ФБК зарегистрирован в Московском городском суде.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.