Суд отложил заседание по делу ФБК на 9 июня

Москва, 17 мая. Мосгорсуд отложил заседание о признании ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) экстремистской организацией.
Слушание по данному делу состоится 9 июня. Ранее Московский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об ограничении деятельности организации-иноагента ФБК.
Прокуратура считает, что эта организация занимается формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации, фактической целью ее деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя.
ФАН сообщал, что иск прокуратуры по ФБК зарегистрирован в Московском городском суде.
1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.