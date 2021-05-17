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17 мая 11:54
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:52
Общество
Британские СМИ неудачно попытались обвинить россиян в страданиях туризма Турции
11:51
Экономика
Продажи элитной недвижимости Москвы увеличились на 72%
11:50
Происшествия
Двухлетний ребенок отравился витаминами в Петербурге
11:50
Армия
В ЛНР заявили об участившихся провокациях со стороны ВСУ в Донбассе
11:48
Шоу-бизнес
Дочь покойной Юлии Началовой поразила поклонников красотой на снимке с отцом
11:47
Армия
В США назвали основное преимущество ВДВ РФ над американским десантом
11:46
Происшествия
Расстрелявшего семью мужчину разыскивает спецназ Росгвардии Пензы
11:46
Спорт
Боец ММА Дариуш посвятил свою победу всем, по кому «ударила марксистская идеология»
11:46
Общество
Facebook могут оштрафовать еще на 28 миллионов рублей
11:45
Наука
Определены виды животных, которые могут смеяться
11:41
Происшествия
ФАН установил личность убившего троих у вокзала в Екатеринбурге
11:41
Спорт
Семин выразил недовольство работой Николича в «Локомотиве»
11:41
Происшествия
Полиция разыскивает семью, похитившую сумку с фотоаппаратом в Петербурге
11:41
Шоу-бизнес
Манижа объяснила популярность песни Russian Woman у европейских слушателей
11:40
Происшествия
СК просит суд продлить арест для Белозерцева и остальных фигурантов по его делу
11:39
Происшествия
Постройки на площади в две тыс. «квадратов» на Урале охвачены огнем
11:38
Политика
Министр юстиции Чехии не согласна с Милошем Земаном по вопросу Врбетице
11:35
Армия
Палестина готовит обращение в международный суд после ударов Израиля по объектам СМИ
11:33
Общество
Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 17 мая
11:32
Политика
Испания прекратила расследование «вмешательства» в каталонский кризис
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Суд отложил заседание по делу ФБК на 9 июня

  /   Обновлено: 17 мая 2021 11:22
Происшествия
Суд отложил заседание по делу ФБК на 9 июня
Global Look Press  /  Jiri Hubatka/imageBROKER.com

Москва, 17 мая. ﻿Мосгорсуд отложил заседание о признании ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) экстремистской организацией.

Слушание по данному делу состоится 9 июня. Ранее Московский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об ограничении деятельности организации-иноагента ФБК.

Прокуратура считает, что эта организация занимается формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации, фактической целью ее деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя.

ФАН сообщал, что иск прокуратуры по ФБК зарегистрирован в Московском городском суде.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.

суд заседание отложил
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Все новости / Происшествия / Суд отложил заседание по делу ФБК на 9 июня
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