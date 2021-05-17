Фигурантам дела Фургала продлили меру пресечения

Москва, 17 мая. Могсорсуд продлил меру пресечения четырем фигурантам дела, по которому проходит бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

Обвиняемых оставили под стражей до 18 августа 2021 года. Речь идет о Николае Мистрюкове, Марате Кадырове, Андрее Палее и Андрее Карепове. Мистрюкова оставили под домашним арестом до той же даты.

Ранее Фургала оставили в СИЗО до 8 июня 2021 года. Его обвиняют в покушении на убийство, в убийстве и хранении оружия.

По данным СК РФ, бывший глава региона может быть причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори, а также Александра Смольского, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.