Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за жары

Москва, 17 мая. Жителей Москвы предупредили об оранжевом уровне погодной опасности из-за высокой температуры воздуха. Соответствующее предупреждение сделал Гидрометцентр РФ.

Оранжевый уровень подразумевает вероятность стихийных бедствий и возможное нанесение ущерба. Предупреждение о сильной жаре будет действовать в столице 17 мая с 11:00 до 18:00 часов, согласно данным прогностической карты на сайте Гидрометцентра.

Столбики термометров в Москве покажут до +30 градусов. В ночь с понедельника на вторник ожидается до +16 градусов. Скорость юго-восточного ветра достигнет 15 метров в секунду. Жаркая погода установится также в Подмосковье. Там воздух прогреется от +25 до + 30 градусов, предупредили синоптики.