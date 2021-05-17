Девелоперам окажут консультации в новом разделе инвестиционного портала Москвы

Москва, 17 мая. Предприниматели, занимающиеся созданием новых объектов недвижимости, смогут получить консультации в новом разделе «Строительство» на инвестиционном портале Москвы.

Новый раздел сможет предоставить консультации по обширному спектру вопросов, начиная от подготовки до проведения монтажной работы и введения объектов в эксплуатацию. Об этом сообщается в пресс-службе московского комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Срок получения ответов занимает десять рабочих дней. Уведомления пользователи будут получать в личном кабинете на сайте, объяснил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ранее юрист Светлана Болотская рассказала о рисках потери недвижимости наследниками. По ее словам, законные наследники могут остаться без жилого имущества если они не заявят свои права в отведенный срок.