Москвичей предупредили о потеплении до +30 градусов 17 мая

Москва, 17 мая. Теплая погода преимущественно без осадков ожидается в Москве 17 мая. Столбик термометра покажет до +30 градусов, передает Гидрометцентр РФ.

Днем температура воздуха в столице достигнет 28-30 градусов выше нуля. В ночь с понедельника на вторник она опустится до +16 градусов. Синоптики предупреждают о юго-восточном ветре с порывами до 15 метров в секунду.

В Московской области тоже ожидается теплая погода. Днем температура будет находиться в пределах 25-30 градусов выше нуля. Ночью ожидается похолодание до +13 градусов, сообщают синоптики.

В столице России на наступившей неделе прогнозируется рекордная жара. В последний раз показатели в 28-30 градусов фиксировались 124 года назад. Тогда воздух прогрелся до 29,1 градуса выше нуля.