Движение транспорта по улице Красной Пресне восстановлено

Москва, 17 мая. Автомобильное движение по улице Красной Пресне в сторону Садового кольца в Москве восстановлено после случившегося там ранее дорожно-транспортного происшествия.

Сообщение об этом в своем Telegram-канале распространил департамент транспорта Москвы.

«Движение восстановлено», — написано в сообщении.

Некоторое время назад на пересечении Большого Трехгорного переулка и улицы Красной Пресни произошло столкновение грузового автомобиля и легковушки. Из-за этого происшествия было полностью перекрыто движение по направлению к Садовому кольцу.