Авария стала причиной перекрытия движения по улице Красной Пресне в Москве

Москва, 16 мая. Движение транспортных средств по улице Красной Пресне в сторону Садового кольца в Москве остановлено из-за ДТП. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

Столкновение грузового автомобиля с легковушкой произошло на перекрестке Большого Трехгорного переулка и улицы Красной Пресни. Автомобильное движение прервано до устранения последствий аварии, сообщили в ведомстве.

Недавно рядом с парком Победы произошло серьезное ДТП. Легковой автомобиль Skoda по неустановленным причинам перевернулся на проезжей части. Очевидцы засняли дорожно-транспортное происшествие на видео. Пострадавшему водителю понадобилась помощь, чтобы покинуть салон.