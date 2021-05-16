Профессор МГУ объяснил, как знойная жара повлияет на ситуацию с COVID-19 в Москве

Москва, 16 мая. Знойная жара косвенно повлияет на распространение коронавируса в столице, предупредил профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Москвичам предсказали аномально жаркую погоду на следующей неделе. Столбики термометра могут подняться до 30 градусов тепла. Таких погодных условий в мае на территории столицы не наблюдали уже 124 года, обратил внимание профессор.

Аномально теплая погода, вероятнее всего, будет сопровождаться низкой влажностью воздуха. Такие условия поспособствуют значительному снижению распространения коронавируса, заявил Аграновский в комментарии РБК.

Крупный антициклон принесет среднеазиатскую жару в столицу в ближайшие дни, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Заметное потепление в московском регионе ожидается 18 мая.