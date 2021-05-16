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16 мая 20:40
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:38
Общество
Омская экоактивистка спасла ежа из горящего леса
20:36
Весь мир
Избирательная комиссия Ливии завершит подготовку к выборам 15 июня
20:36
Происшествия
Москвичка выбросила из окна более 20 кошек и угрожала суицидом
20:35
Экономика
Новые трассы свяжут Крым с Краснодарским краем
20:35
Весь мир
Помощь России в ЦАР: как фильм «Турист» укрепил дружбу двух государств
20:35
Происшествия
Дальнобойщик скончался от сердечного приступа после ДТП на саратовской трассе
20:33
Технологии
Дрон для обнаружения вредоносного борщевика создали в России
20:33
Общество
Профессор из Финляндии назвал положительные стороны позднего материнства
20:32
Весь мир
Президент Египта отправился в Париж на конференцию по поддержке Судана
20:30
Происшествия
Под Саратовом тело дачника нашли спустя сутки после смерти
20:29
Общество
Мифы об экономности и чистоплотности немцев разбились о реалии Германии
20:27
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева «миллиарды раз» переживала сексуальные домогательства
20:24
Армия
В Белоруссии рассказали, какой характер носят демонстративные полеты авиации НАТО
20:24
Шоу-бизнес
Телеведущая Ангелина Вовк вспомнила, как сама чуть не стала жертвой домогательств
20:23
Общество
Детеныша балтийской нерпы заметили в канале Грибоедова в центре Петербурга
20:22
Политика
Первый президент Армении намерен баллотироваться в премьеры
20:21
Весь мир
Болсонару признался, что Бразилия находится на пороге энергетического кризиса
20:19
Экономика
Российские рестораторы столкнулись с нехваткой кадров
20:19
Происшествия
Десятки человек пострадали при обрушении трибуны синагоги в Израиле
20:18
Экономика
Россиянам рассказали об особенностях интервальных фондов
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Задержанного в Москве депутата Тарасова отпустили из отделения полиции

Происшествия
Задержанного в Москве депутата Тарасова отпустили из отделения полиции
twitter.com  /  @stalinetz

Москва, 16 мая. Сотрудники полиции задержали в столице депутата Павла Тарасова. Позднее политик сообщил, что был отпущен.

По неофициальной информации, группа ученых и общественников устроила незаконную акцию возле МГУ. Поводом стал закон о просветительской деятельности. Между тем, в столице из-за коронавируса действует ограничительная мера, касающаяся публичных мероприятий.

Депутат был среди участников незаконного пикета. Парламентарий отметил, что его задержали, когда он пытался поймать грабителя, убегавшего с чужим микрофоном. Тарасов утверждает, что ему якобы внятно ничего не объяснили. В то же время он понял, что будет составлен протокол об участии в незаконной акции, сообщало РИА Новости.

Тарасов ранее попадал в скандальную историю. Речь шла о его помощнице, с которой он якобы сожительствовал. По решению политика, девушка получила премию в 635 тысяч рублей, сообщал ФАН.

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Все новости / Происшествия / Задержанного в Москве депутата Тарасова отпустили из отделения полиции
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