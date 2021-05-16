Задержанного в Москве депутата Тарасова отпустили из отделения полиции

Москва, 16 мая. Сотрудники полиции задержали в столице депутата Павла Тарасова. Позднее политик сообщил, что был отпущен.

По неофициальной информации, группа ученых и общественников устроила незаконную акцию возле МГУ. Поводом стал закон о просветительской деятельности. Между тем, в столице из-за коронавируса действует ограничительная мера, касающаяся публичных мероприятий.

Депутат был среди участников незаконного пикета. Парламентарий отметил, что его задержали, когда он пытался поймать грабителя, убегавшего с чужим микрофоном. Тарасов утверждает, что ему якобы внятно ничего не объяснили. В то же время он понял, что будет составлен протокол об участии в незаконной акции, сообщало РИА Новости.

Тарасов ранее попадал в скандальную историю. Речь шла о его помощнице, с которой он якобы сожительствовал. По решению политика, девушка получила премию в 635 тысяч рублей, сообщал ФАН.