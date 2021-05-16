Почти 200 тысяч исследований на злокачественные опухоли провели в Москве за пять лет

Москва, 16 мая. Суммарно за пять лет в Москве выполнено почти 200 тыс. исследований методом ПЭТ/КТ-диагностики, сообщил глава Центра диагностики и телемедицины столичного депздрава Сергей Морозов.

Он отметил, что доступность такого метода исследования стала в столице значительно выше в последние годы. Раньше для проведения ПЭТ/КТ-диагностики приходилось выезжать за границу, например, в Израиль или Швейцарию.

«В Москве уже который год появляются в парках шатры — это тоже движение ближе к пациенту. Раньше ПЭТ/КТ-диагностика была доступна только в некоторых федеральных центрах, и в год в Москве делалась буквально пара тысяч исследований этим методом», — отметил главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава в ЦФО в эфире радио «Говорит Москва».

Метод ПЭТ/КТ используется для диагностики онкологических заболеваний. Специалист по ядерной медицине вводит в кровоток пациента небольшое количество радиоактивного вещества, после чего человека помещают в сканер. Датчики измеряют метаболическую активность тканей. Увеличение скорости деления клеток чаще всего говорит о наличии злокачественных образований.

В столице запущен проект «Здоровая Москва», в рамках которого горожане могут пройти медицинский осмотр в 46 павильонах, открытых в парках. Посетить их можно с 08:00 до 20:00 часов.