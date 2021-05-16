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16 мая 20:39
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:38
Общество
Омская экоактивистка спасла ежа из горящего леса
20:36
Весь мир
Избирательная комиссия Ливии завершит подготовку к выборам 15 июня
20:36
Происшествия
Москвичка выбросила из окна более 20 кошек и угрожала суицидом
20:35
Экономика
Новые трассы свяжут Крым с Краснодарским краем
20:35
Весь мир
Помощь России в ЦАР: как фильм «Турист» укрепил дружбу двух государств
20:35
Происшествия
Дальнобойщик скончался от сердечного приступа после ДТП на саратовской трассе
20:33
Технологии
Дрон для обнаружения вредоносного борщевика создали в России
20:33
Общество
Профессор из Финляндии назвал положительные стороны позднего материнства
20:32
Весь мир
Президент Египта отправился в Париж на конференцию по поддержке Судана
20:30
Происшествия
Под Саратовом тело дачника нашли спустя сутки после смерти
20:29
Общество
Мифы об экономности и чистоплотности немцев разбились о реалии Германии
20:27
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева «миллиарды раз» переживала сексуальные домогательства
20:24
Армия
В Белоруссии рассказали, какой характер носят демонстративные полеты авиации НАТО
20:24
Шоу-бизнес
Телеведущая Ангелина Вовк вспомнила, как сама чуть не стала жертвой домогательств
20:23
Общество
Детеныша балтийской нерпы заметили в канале Грибоедова в центре Петербурга
20:22
Политика
Первый президент Армении намерен баллотироваться в премьеры
20:21
Весь мир
Болсонару признался, что Бразилия находится на пороге энергетического кризиса
20:19
Экономика
Российские рестораторы столкнулись с нехваткой кадров
20:19
Происшествия
Десятки человек пострадали при обрушении трибуны синагоги в Израиле
20:18
Экономика
Россиянам рассказали об особенностях интервальных фондов
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Почти 200 тысяч исследований на злокачественные опухоли провели в Москве за пять лет

Общество
Почти 200 тысяч исследований на злокачественные опухоли провели в Москве за пять лет
ТАСС  /  Смирнов Владимир

Москва, 16 мая. Суммарно за пять лет в Москве выполнено почти 200 тыс. исследований методом ПЭТ/КТ-диагностики, сообщил глава Центра диагностики и телемедицины столичного депздрава Сергей Морозов.

Он отметил, что доступность такого метода исследования стала в столице значительно выше в последние годы. Раньше для проведения ПЭТ/КТ-диагностики приходилось выезжать за границу, например, в Израиль или Швейцарию.

«В Москве уже который год появляются в парках шатры — это тоже движение ближе к пациенту. Раньше ПЭТ/КТ-диагностика была доступна только в некоторых федеральных центрах, и в год в Москве делалась буквально пара тысяч исследований этим методом», — отметил главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава в ЦФО в эфире радио «Говорит Москва».

Метод ПЭТ/КТ используется для диагностики онкологических заболеваний. Специалист по ядерной медицине вводит в кровоток пациента небольшое количество радиоактивного вещества, после чего человека помещают в сканер. Датчики измеряют метаболическую активность тканей. Увеличение скорости деления клеток чаще всего говорит о наличии злокачественных образований.

В столице запущен проект «Здоровая Москва», в рамках которого горожане могут пройти медицинский осмотр в 46 павильонах, открытых в парках. Посетить их можно с 08:00 до 20:00 часов.

москва диагностика пэт/кт
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Все новости / Общество / Почти 200 тысяч исследований на злокачественные опухоли провели в Москве за пять лет
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